Кожен день з Ростовської області в Україну проникає російська військова техніка - жителі Суходільська

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав військовий журналіст Роман Бочкала з посиланням на місцевих жителів.

"З приводу заходу російської техніки в Україну. Змістовний пост жителя м. Суходільська (Краснодонський р-н, Луганська область). "У нашому Суходільську мало хто підтримує сепаратистів, але люди просто бояться говорити, хоча всі знають, що через наше місто, щодня їдуть танки, БТРи, в інтервалі з 1:00 до 3:00 ночі", - йдеться в повідомленні.Читайте такожРФ перекидає захоплені в Криму танки Т-64БВ через Ростовську область - активіст (фото)

За їх словами кордон "дірявий", жителі називають конкретні місця, де російська військова техніка перетинає кордон: "с. Поповка, с.Северный, с.Беленькое - де шахта 2-га Північна (прикордонних постів там ніколи і не було). Всі дороги виходять на шахті Суходольська-Східна (це єдиний орієнтир серед полів), частина колони може повернути ліворуч повз шахти через Урало-Кавказ на Ізварине, інші їдуть прямо, в'їжджають в Суходільськ та по вул. Шосейній, яка переходить в вул. Мамая, доїжджають до траси Краснодон-Луганськ, там де дорожній міст, перед заводом Юність".

За словами місцевих жителів, повідомляє журналіст, 3 липня близько трьох годин ночі шахтарі, які поверталися зі зміни на шахті, зіткнулися з колоною бронетехніки і машинами в Суходільську на зупинці Водяне.Читайте такожУкраїнські військові повністю контролюють кордон з Росією - РНБО

"Це тільки в Краснодонському районі стільки дірок у кордоні, а що тоді робиться по всій Луганській області. Так ми ніколи не позбудемося сепаратистів і війна затягнеться надовго", - пише Бочкала.