У Раді хочуть покращити побутові умови вояків у зоні АТО

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Ірини Геращенко, члени ТСК, народні депутати Геращенко, Лідія Котеляк, Олексій Кайда та Андрій Іллєнко говорили з представниками збройних сил та Національної гвардії під час відвідання зони антитерористичної операції (АТО).

Зокрема, на їх думку, табори, де дислокуються українські військові, мають бути обладнані похідними душами, їдальнями та іншими зручностями, відповідно до світових стандартів.

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Також, за словами голови ТСК Геращенко, народні депутати звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівництва Генштабу з проханням надати повну інформацію про забезпечення силових структур засобами захисту та своїм баченням змін до законодавства, що сприятиме допомозі в оснащенні армії.