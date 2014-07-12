Бойовики обстрілюють з «Граду» шахту в районі Курахове Донецької області - Селезньов
14:42, 12 липня 2014Політика
0 0
Бойовики обстрілюють з установки «Град» діючу шахту в районі Курахове Донецької області.
Терористи обстрілюють з "Граду" шахту / verytinywars.blogspot.com
Про це керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.
«У районі Курахове бойовики ведуть вогонь з РСЗО (реактивна система залпового вогню) БМ-21 «Град» по діючій шахті», - написав Селезньов.
Читайте такожБойовики далі обстрілюють позиції українських військових: 7 загинули, 33 поранені
На його думку, таким чином, бойовики «Донецької народної республіки» хочуть дискредитувати сили антитерористичної операції.
«Чергова провокація бойовиків з метою дискредитації сил АТО», - відзначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter