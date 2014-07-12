Бойовики обстрілюють з «Граду» шахту в районі Курахове Донецької області - Селезньов

Бойовики обстрілюють з установки «Град» діючу шахту в районі Курахове Донецької області.

Про це керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook. «У районі Курахове бойовики ведуть вогонь з РСЗО (реактивна система залпового вогню) БМ-21 «Град» по діючій шахті», - написав Селезньов. Читайте такожБойовики далі обстрілюють позиції українських військових: 7 загинули, 33 поранені На його думку, таким чином, бойовики «Донецької народної республіки» хочуть дискредитувати сили антитерористичної операції. «Чергова провокація бойовиків з метою дискредитації сил АТО», - відзначив він.

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