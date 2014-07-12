Росія звинувачує Україну в обстрілі свого пограннаряду

У Москви є «переконливі докази» того, що обстріл російського прикордонного наряду 12 липня вівся з української території, так і з заздалегідь підготовленої позиції на території РФ після проникнення туди нападників з України.

Про це пише Лента.ру з посиланням на повідомлення МЗС Росії.

У ньому наголошується, що вночі 12 липня в Куйбишевському районі Ростовської області з автоматичної стрілецької зброї було обстріляно автомобіль російських прикордонників, що виконують завдання з охорони держкордону. У МЗС підтвердили, що ніхто не постраждав. У корпусі машини виявлено вісім кульових отворів.

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У зв'язку з цим російська сторона заявила Україні черговий рішучий протест і вимагає "припинити обстріл території російської та порушення кордону".

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«У разі подальшого повторення подібних провокацій російська сторона залишає за собою право вжити всі передбачені законодавством Російської Федерації заходи щодо захисту своєї території і забезпечення безпеки російських громадян», - додали в МЗС.