У РНБО запевняють, що бійці АТО не обстрілювали територію Росії

Сили антитерористичної операції не вели вогонь по території Росії. Про це заявив речник Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко, повідомляє Радіо Свобода.

«Однозначно, українські війська стрільбу по території Російської Федерації не ведуть. Ми не стріляли», – наголосив речник.

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За повідомленнями російських ЗМІ, 13 липня внаслідок влучання снаряда, випущеного з території України, у Донецьку Ростовської області загинула одна людина, ще двоє поранені.

Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що «демарші будуть жорсткими, конкретними, але для цього потрібно з’ясувати всі обставини того, що сталося».

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Українські військові стверджують, що бойовики ведуть вогонь в обидва боки, провокуючи Росію на пряму військову агресію з участю регулярних частин російської армії.