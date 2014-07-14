Активісти в Дніпропетровську завадили проведенню сепаратистського мітингу

Напередодні в соціальних мережах з'явилася інформація про організацію проросійського мітингу. Завчасно на місце запланованої акції прийшли проукраїнські активісти, повідомляє hromadske.tv.

Від самого початку на місці перебували три знімальні групи різних українських телеканалів та працювали без перешкоджань з боку проукраїнських активістів.

Пізніше на місце зустрічі все ж прийшли декілька охочих взяти участь у проросійському мітингу, але їх швидко вигнали з площі.

Пізніше журналісти кілька разів намагались взяти інтерв'ю в одного з учасників проросійського мітингу, але українські активісти всіляко заважали зйомці і врешті облили його зеленкою