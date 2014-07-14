Терорист на прізвисько Бабай прокоментував своє дезертирство

07:08, 14 липня 2014
Політика
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В мережі з'явилося звернення де терорист на прізвисько Бабай каже, що скоро повернеться на Донбас.

REUTERS

Олександр Можаєв, відомий як Бабай, разом з місцевими козаками  записав звернення та закликає вступати в лави армії терористів.

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Нагадаємо, що раніше лідер терористів Ігор Гіркін стверджував, що Бабай, дезертував і повернувся до Криму. За його словами, відбулося дезертирство великої групи козаків, у тому числі й Олександра Можаєва.

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