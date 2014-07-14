Терористи замінували всі мости в Харцизьку

Про це говориться в зведеній інформації Інформаційно-аналітичного центру РНБО, передає "Острів".

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"Терористи продовжують руйнувати інфраструктуру. У Харцизьку бойовики замінували і підготували до підриву всі мости. Тому ми попереджаємо місцевих жителів про загрозу підриву, щоб вони по можливості шукали інші об'їзні шляхи", - йдеться в повідомленні.