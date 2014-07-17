ЄС знову закликає Росію зупинити потік зброї та бойовиків в Україну

Таку позицію ЄС в черговий раз підтвердив у висновках, ухвалених за результатами позачергового засідання Європейської Ради, що відбулася у середу в Брюсселі.

„Європейська Рада засуджує продовження незаконної діяльності озброєних бойовиків у Східній Україні, в тому числі окупацію громадських будівель, захоплення заручників та збройні напади на українських правоохоронців і прикордонників. Європейська Рада закликає Російську Федерацію активно використати свій вплив на незаконно озброєні групи та зупинити потік зброї і бойовиків через кордон з тим щоб домогтися швидкого деескалації”, - сказано у висновках.

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Крім того, Європейська Рада знову висловилася у підтримку мирного врегулювання кризи в Україні.

„Посилаючись на заяви глав держав і урядів щодо України від 6 березня та 27 травня і свої висновки від 21 березня і 27 червня, Європейська рада знову підкреслює свою підтримку мирному врегулюванню кризи в Україні, зокрема нагальну необхідність домовитися про справжнє та стале припинення вогню всіма сторонами, щоб створити необхідні умови для реалізації мирного плану президента Порошенка. Європейська рада підтримує дипломатичні зусилля України, Російської Федерації, Франції та Німеччини, а також спільну Берлінську декларацію від 2 липня”, - зазначається в документі.

Європейська Рада також високо оцінила зусилля ОБСЄ та головуючого в офісі, зокрема, у сприянні зустрічі Контактної групи в Україні, а також її готовність створити місію моніторингу кордону, до якої Європейський Союз та його держави-члени готові зробити істотний внесок.

Окремо Європейська Рада висловилася щодо спірного газового питання між Києвом та Москвою, підкресливши прихильність Європейського Союзу проводити тристоронні переговори про умови поставок газу з Російської Федерації в Україну. „Пошук швидкої угоди має важливе значення для стабілізації економіки України і для забезпечення безпеки поставок і транзиту природного газу через територію України”, - підкреслюється у висновках.