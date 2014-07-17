Lufthansa, Air France, "Аерофлот", "Трансаеро" призупинил польоти над Україною (виправлено)
21:21, 17 липня 2014Політика
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Керівництво низки авіакомпаній прийняло рішення призупинити польоти над територією України.
фото radioscanner.ru
Зокрема, в даний час відомо, що припиняють польоти над Україною такі авіакомпанії як: німецька Lufthansa, французька Air France, російські "Аерофлот" і "Трансаеро".
За інформацією авіакомпаній, маршрути запланованих рейсів будуть змінюватися і пролягати так, щоб уникати українського повітряного простору.
Виправлено: у попередній версії новини повідомлялося також про те, що польоти над Україною призупиняє авіакомпанія Turkish Airlines. За повідомленням прес-служби авіакомпанії, ця інформація не відповідає дійсності.
Редакція приносить свої вибачення читачам і авіакомпанії Turkish Airlines.
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