Lufthansa, Air France, "Аерофлот", "Трансаеро" призупинил польоти над Україною (виправлено)

Зокрема, в даний час відомо, що припиняють польоти над Україною такі авіакомпанії як: німецька Lufthansa, французька Air France, російські "Аерофлот" і "Трансаеро".

За інформацією авіакомпаній, маршрути запланованих рейсів будуть змінюватися і пролягати так, щоб уникати українського повітряного простору.

Виправлено: у попередній версії новини повідомлялося також про те, що польоти над Україною призупиняє авіакомпанія Turkish Airlines. За повідомленням прес-служби авіакомпанії, ця інформація не відповідає дійсності.

Редакція приносить свої вибачення читачам і авіакомпанії Turkish Airlines.