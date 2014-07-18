МВС опублікувало відео, на якому до Росії вивозять "Бук" без однієї ракети

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Підрозділами прихованого спостереження МВС України сьогодні 18 липня о 4.50 ранку зафіксовано тягача із завантаженим гусеничним ракетним комплексом , що рухається у напрямку через Краснодон, у бік кордону з Російською федерацією", - повідомляє Аваков.

На відео, опублікованому на Youtube МВС України, можна роздивитись ракети без чохлів. Як звертає увагу міністр, дві ракети на місці, середню - не видно.

Як припускає Аваков, "це саме той ракетний комплекс "Бук", який учора зробив постріл у цивільний літак Амстердам-Куала-Лумпур".

Міністр також додав, що на даний момент йде аналіз зібраної МВС і СБУ інформації.

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