У Києві наступної зими діятимуть 'теплові швидкі', - Харченко

Такі мобільні мікро-ТЕЦ виїзжатимуть "до пацієнта", де росіяни вибили усі можливості для теплозабезпечення.

Київ почав готуватися до нового опалювального сезону. Планується реалізувати триступеневу систему забезпечення киян теплом, де останній рівень становитимуть "теплові швидкі". Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зокрема прокоментував плани київської влади розгорнути у столиці мережу міні-ТЕЦ і резервних джерел живлення.

"Ідея в тому, що є кілька рівнів захисту. Перший рівень – це когенерація. Київ пішов у блекаут, але всі ці міні-ТЕЦ, на яких ще й встановлені батарейні комплекси, не вимикаються", – пояснює Харченко.

Заа його словами, завдяки цим міні-ТЕЦ уся комунальна інфраструктура продовжить працювати в режимі "острова". Однак і на випадок ударів по міні-ТЕЦ теж має бути резервний план. Тоді підключаються потужні дизель-генератори, "фактично дизельні електростанції".

"І ось остання ситуація – коли вже в якомусь районі все вийшло з ладу, щось зламалось і не працює. Тоді туди приїжджають мобільні котельні та генератори. Тобто виїзд на місце, так би мовити, до пацієнта", - пояснює Харченко концепцію "теплової швидкої".

Разом з тим енеретичний експерт наголошує, що йдеться саме про резервні потужності, які не стануть постійною заміною для великих ТЕЦ.

"Вони розраховані на те, щоб критична ситуація не тривала більше двох тижнів, умовно кажучи", – зазначив Харченко.

Проблеми системи опалення в Україні

Як писав УНІАН, раніше енергетичний експерт Андрій Закревський зазначав, що зимова ситуація з опаленням у Києві під час російських ударів показала необхідність глибокого реформування системи теплопостачання в Україні. За його словами, одним із ключових рішень може стати впровадження індивідуальних теплових пунктів, оскільки будинки мають різний рівень утеплення, а це впливає на ефективність споживання тепла.

Водночас експерт підкреслив, що модернізацію потрібно проводити обережно, враховуючи особливості існуючої інфраструктури. Зокрема, частина когенераційних і мережевих установок може працювати в режимі енергоострова, тоді як інші до цього не пристосовані, що створює додаткові технічні виклики для оновлення системи.

