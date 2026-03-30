На Одещині масово зацвіла квітка, що пахне медом з ваніллю (фото)

Скорочення популяцій відбувається через викопування цибулин та зривання на букети.

На степових ділянках Нижньодністровського національного природного парку зараз масово цвітуть "мускарики" - гадюча цибулька занедбана з родини Гіацинтові, що перебуває під охороною. Про це розповіла науковиця нацпарку Наталія Товстуха.

За її словами, ця невелика (10-20 см) рослина має багато імен. Зокрема латинська назва - Muscari neglectum Guss - походить від слова muscus завдяки характерному аромату, що нагадує суміш меду і ванілі. Англійські - Grape Hiacinth (виноградний гіацинт) та Mouse Hyacinth (мишачий гіацинт) пов'язані перше - з зовнішньою схожістю суцвіть з гронами винограду, друге - з маленьким розміром рослин.

"Українська назва попереджає, що цибулинки в неї неїстівні, а суцвіття – непоказні", - пояснила Товстуха.

Дослідниця пояснює, що скорочення популяцій відбувається через викопування цибулин, зривання на букети, витоптування й надмірний випас. Окрім Одеської області рослина занесена до охоронних списків у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київський, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській і Херсонській областях.

Як писав УНІАН, на Одещині, на території Нижньодністровського національного природного парку, з’явились перші квіти, серед яких – рідкісні, що потребують особливо ставлення. Зокрема, за словами дослідників, це шафран сітчастий, що охороняється на рівнях державному і регіональному. Також йшлося за оставник одеський, який охороняється на міжнародному, державному і регіональному рівнях. Цей вид є західнопричорноморським палеоендеміком з диз'юнктивним ареалом. Одне з лічених місцезростань виду знаходиться на схилах Карагольської затоки.

