Переговори між США та Іраном можуть пройти в Пакистані 'найближчими днями', - CNN

Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар заявив, що його країна "буде рада виступити господарем і посередником у проведенні конструктивних переговорів між двома сторонами".

Пакистан заявив, що готовий виступити господарем і посередником у переговорах між США та Іраном "найближчими днями", повідомляє CNN.

Видання пояснило, що таку заяву зробив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар після чотиристоронньої зустрічі в столиці Пакистану - місті Ісламабад за участю міністрів закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту, присвяченої деескалації та припиненню війни на Близькому Сході.

Як повідомили виданню минулого тижня двоє високопоставлених представників адміністрації Трампа, чиновники Білого дому працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення шляхів виходу з війни в Ірані.

"Пакистан буде радий виступити господарем і посередником у проведенні конструктивних переговорів між двома сторонами найближчими днями з метою всеосяжного та тривалого врегулювання поточного конфлікту", – заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар у своїй заяві за підсумками другого раунду консультацій між чотирма країнами, що відбувся в неділю, 29 березня, в Ісламабаді.

Дар також зазначив, що проінформував міністрів, які прибули з візитом, про перспективи можливих переговорів між США та Іраном в Ісламабаді. Він додав, що міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту висловили "повну підтримку" цій ініціативі.

Очільник МЗС Пакистану зазначив, що як Іран, так і США "висловили повну підтримку та довіру до наших зусиль", спрямованих на сприяння переговорам.

Видання зауважило, що Дар також повідомив, що мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван І та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, і вони підтримали ініціативу Пакистану.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував йому стати новим верховним лідером. Однак, він відмовився. За словами Трампа, Іран дуже хоче укласти угоду. Також очільник Білого дому розкритикував союзників по НАТО за недостатню підтримку США у війні проти Ірану. Трамп зазначив, що "США ніколи не забудуть про цей дуже важливий момент". Примітно, що за словам президента США, він очікував гірших наслідків від військової операції проти Ірану.

Також ми писали, що спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф заявив про те, що США надсилають сигнали про можливі перемовини й водночас планують ввести свої сухопутні війська. Калібаф наголосив, що Іран готовий відповісти, якщо американські війська будуть розгорнуті. Він додав, що доки американці будуть вимагати від Ірану капітуляції, їхня відповідь буде негативною. Калібаф підкреслив, що "Іран ніколи не прийме приниження".

