Країни НАТО роблять небезпечну помилку при закупівлях зброї, - Business Insider

Кожна країна НАТО приходить до виробника зі своїми специфічними вимогами.

Навіть після 70-років зусиль із стандартизації та уніфікації озброєнь в арміях НАТО, країни-члени досі продовжують вимагати від зброярів унікальних технічних рішень, що уповільнює накопичення запасів і робить їх дорожчими. Про це пише Business Insider із посиланням на помічницю генсека НАТО з питань оборонної промисловості, інновацій та озброєнь Тар’ю Яаколу.

За її словами, найбільш економічно вигідним підходом є колективне придбання озброєння, однак на практиці союзники часто діють окремо.

"Коли я спілкуюся з представниками промисловості, вони постійно кажуть, що багато країн і досі звертаються до них індивідуально зі своїми вимогами. І цього слід уникати", – наголосила Яакола під час виступу в аналітичному центрі Chatham House.

Відео дня

Вона підкреслила, що паралельна розробка кількох схожих систем різними державами призводить до розпорошення ресурсів і підвищення вартості кожної одиниці техніки. Натомість, за її словами, союзникам варто "дивитися, наскільки ми можемо співпрацювати та працювати разом". Крім того, спільні системи озброєння значно полегшують взаємодію військ під час бойових дій.

"Ми повинні переконатися, що використовуємо гроші платників податків максимально ефективно", - зазначила чиновниця, згадавши, що витрати в оборонному секторі зростають швидше, ніж у цивільному.

Як приклад успішної кооперації Яакола навела виробництво ракет-перехоплювачів для системи Patriot, де вже розширюється спільне виробництво, зокрема в Німеччині. Водночас, за її оцінкою, потенціал для поглиблення співпраці значно більший.

Як писав УНІАН, однією з головних небезпек, з якою стикаються країни НАТО, є ризик прямого зіткнення з Росією. Експерти попереджають, що така перспектива може стати реальністю вже "в найближчий рік-півтора", а не у віддаленій перспективі.

Водночас Альянс стикається з проблемою нестачі ресурсів і розпорошення зусиль. Війна на Близькому Сході вже впливає на здатність союзників підтримувати Україну, змушуючи їх обирати між різними напрямами оборонних поставок.

