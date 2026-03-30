'Моє улюблене заняття': Трамп зробив скандальну заяву щодо війни в Ірані

Трамп також заявив про проведення переговорів із високопоставленими іранськими чиновниками, хоча Іран це заперечує.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його пріоритетом у війні в Ірані є встановлення контролю над нафтовою промисловістю країни.

"Чесно кажучи, моє улюблене заняття – захоплювати нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США запитують: "Навіщо ви це робите?". Але це дурні люди", – сказав президент в інтерв'ю Financial Times.

Деякі сенатори закликали Трампа захопити острів Харг, через який Іран експортує від 80 до 90 відсотків своєї нафти, щоб підірвати режим Тегерана та економічну стабільність.

"Можливо, ми захопимо острів Харг, а може, й ні. У нас багато варіантів", – сказав Трамп в інтерв’ю.

Захоплення острова розглядається як один із способів чинити тиск на Іран, щоб той уклав угоду про припинення війни на умовах США, які передбачають згортання ракетної та ядерної програм. Але Трамп у неділю визнав, що це не буде операція "на вхід і вихід".

"Це також означало б, що нам доведеться залишатися там деякий час", – сказав Трамп.

Останніми днями Пентагон направив до Ірану тисячі морських піхотинців і моряків, тоді як Трамп заявив про проведення переговорів із високопоставленими іранськими чиновниками.

"Угода може бути укладена досить швидко", – сказав він Financial Times.

Зокрема, за словами Трампа, він розмовляв зі спікером іранського парламенту Мохаммедом Багером Галібафом, який нібито дозволив прохід 10 нафтових суден під пакистанським прапором через Ормузьку протоку як захід для зміцнення довіри.

Президент США повідомив Financial Times, що досягнуто домовленості про проходження ще 20 суден.

Водночас Галібаф раніше заперечував проведення переговорів із Трампом, а Іран публічно наполягав на тому, що не закінчить війну на умовах США чи Ізраїлю, висунувши минулого тижня власний перелік вимог.

Раніше Пакистан заявив, що готовий виступити господарем і посередником у переговорах між США та Іраном "у найближчі дні".

А тим часом, за даними WP, Пентагон готується до багатотижневих наземних операцій в Ірані, які, найімовірніше, передбачатимуть рейди підрозділів спеціального призначення та звичайних піхотних військ.

У відповідь Іран офіційно оголосив про початок масштабної кампанії з набору добровольців, готових до збройного протистояння з американськими військами.

