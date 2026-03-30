Валюта дешевшає на початку тижня: курс долара і євро 30 березня

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 30 березня, подешевшав на 1 копійку і становить 44,14 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,60 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 19 копійок і складає 50,99 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,23 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,95 грн/євро, а курс продажу - 50,77 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 30 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,84 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,49 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 12 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що зараз більш сприятливий, ніж раніше, час для купівлі валюти. За його словами, тривалі бойові дії на Близькому Сході неминуче призведуть до низки девальвацій світових валют і гривні також, тому слід мати певний запас міцності у вигляді готівкової валюти на руках.

