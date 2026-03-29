Військові порівняли ефективність зенітниих дронів у містах і на фронті: результат здивував

Таке явиище як "об'єктова" ППО, схоже, втрачає сенс у сучасному світі.

Ефективність перехоплення ворожих безпілотників за допомогою зенітних дронів є значно вищою на лінії фронту та на кордоні, ніж безпосередньо над містами. Про це в інтерв’ю "Мілітарному" розповіли керівник аналітичного підрозділу Group 12 Василь Дубовий та керівник досліджень у підрозділі Роман Красовський.

За їхніми словами, в Силах оборони проводилося дослідження, наскільки ефективною може бути об’єктова ППО (та, що охороняє конкретний об’єкт) на базі зенітних дронів. І перевірка показала, що дрон-перехоплювач краще виконує покладені задачі, коли використовується для оборони певних рубежів, а не окремого об’єкта.

"Найбільш результативно він працює якраз поблизу і в межах лінії бойового зіткнення, як ми говоримо: перша лінія, друга лінія. Тому що саме в цій зоні "шахеди" перебувають на маршрутах прольотів і є більш вразливими, ніж у моменти, коли йдуть у "піке" і атакують конкретно об’єкт" – пояснив Красовський.

Відео дня

Однією з причин цього є той факт, що саме на лінії бойового зіткнення та вздовж кордону є висока концентрація тактичних радарів, що спрощує виявлення ворожих дронів. Однак це не єдина причина.

"На транзитній ділянці (кордон або ЛБЗ) швидкість і траєкторія ["Шахеда"] більш прогнозовані, ніж у районах об’єктів, де повинно здійснитись вогневе ураження. Бо там відбувається зміна висот і зміна швидкості" – пояснив Дубовий.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, дрони стали ключовим і відносно дешевим інструментом війни, а Україна перетворилася на одного з провідних виробників, випускаючи мільйони безпілотників щороку. Засновник компанії TSIR Олександр Грачов пояснює, що розвиток цього напряму почався ще у 2014 році з потреби в повітряній розвідці, а нині галузь стрімко зростає, попри залежність від рідкоземельних ресурсів, значну частину яких контролює Китай.

Вас також можуть зацікавити новини: