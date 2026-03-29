Іран завдав комбінованого удару по одному з найбільших алюмінієвих заводів у світі

Іран завдав удару по одному із заводів компанії Emirates Global Aluminium (EGA) в Абу-Дабі. В результаті атаки поранено кількох співробітників, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що удар було завдано ракетами та дронами по заводу Al Taweelah в Абу-Дабі наступного дня після того, як два найбільші сталеливарні заводи Ірану зазнали атак.

У виданні нагадали, що EGA є одним з найбільших у світі виробників алюмінію. Минулого року завод в Аль-Тавілі виробив 1,6 млн тонн литого металу.

Також журналісти зазначили, що EGA перебуває у спільній власності Mubadala, одного з суверенних інвестиційних фондів Абу-Дабі, та Investment Corporation of Dubai.

Крім того, у виданні додали, що автовиробники ще минулого тижня почали активно закуповувати алюміній, побоюючись, що конфлікт обмежить його постачання з регіону Перської затоки.

Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту

Нагадаємо, що раніше іранські дрони атакували міжнародний аеропорт Кувейту. На місці ударів спалахнула велика пожежа.

В результаті атаки пошкодження отримали радіолокаційна система аеропорту та кілька паливних резервуарів. За останні 24 години по Кувейту було запущено загалом 15 іранських дронів.

