'Шахеди' виснажують бюджети: іранські дрони знайшли вразливе місце у ППО Штатів, - BI

Західні армії виявилися безсилими перед дешевим роєм "Шахедів", поки Україна створює першу у світі інтегровану систему перехоплення.

Дешеві іранські "Шахеди" фактично паралізували сучасні системи ППО. Як повідомляє Business Insider, провідна армія США виявилась не готовою до "економіки війни", де на дрон за $20 тисяч доводиться витрачати ракету за $4 мільйони.

Зазначається, що навіть найпотужніші установки, як-от Patriot, мають обмежений боєзапас – лише 16 ракет, які можуть бути вичерпані однією хвилею дешевого "роя".

"Я не думаю, що жодна армія у світі достатньо навчилася в України щодо того, що потрібно для боротьби з загрозою безпілотників", – зазначив генерал у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Як йдеться у матеріалі, використання ракет PAC-3 за мільйони доларів проти "Шахедів" є економічно нежиттєздатним. Це змушує Вашингтон перекидати дефіцитні засоби ППО між регіонами, залишаючи інші напрямки, зокрема Європу, без належного прикриття.

Як Київ став світовим хабом

Поки США лише адаптуються, Україна вже створила унікальну багаторівневу архітектуру захисту. За словами військового аналітика Франца-Стефана Гаді, українська система поєднує:

мобільні групи з зенітними гарматами;

акустичні сенсори та єдину карту повітряних загроз у реальному часі;

найдешевшу зброю – дрони-перехоплювачі вартістю всього $5,000.

Зазначається, що українські перехоплювачі вже знищують понад 70% "Шахедів".

Солдат підрозділу "Птахи Мадяра" з позивним "Кусто" пояснив, що дрони-перехоплювачі здатні наздоганяти цілі на швидкості до 220 км/год та знищувати їх навіть на висоті 4-5 кілометрів.

Ба більше, Україна інтегрує у цей процес штучний інтелект. Як зазначають бійці, нейронні мережі навчаються розпізнавати "Шахеди" з усіх ракурсів, що дозволяє автоматизувати процес атаки.

Майбутнє війни

На думку експертів, навички пілотів незабаром відійдуть на другий план, поступившись місцем повністю автономним системам. Петреус попереджає, що перемогти такий рій традиційними методами буде неможливо. Єдиним виходом бачать зброю спрямованої енергії – лазери та потужні мікрохвильові системи типу "Epirus", які здатні випалювати електроніку десятків дронів одночасно.

Наразі понад 200 українських фахівців уже консультують партнерів на Близькому Сході, допомагаючи захищати американські бази в Йорданії та Бахрейні. Як підкреслює ЗМІ, підручник із захисту від дронів сьогодні пишеться саме в Україні.

Дешеві дрони – дорогі наслідки

Раніше УНІАН писав, що країни Перської затоки змушені витрачати значні ресурси на боротьбу з іранськими дронами-камікадзе, використовуючи дорогі винищувачі та ракети для знищення відносно дешевих цілей. Це створює невигідне співвідношення витрат, адже один безпілотник коштує десятки тисяч доларів, тоді як його перехоплення може обходитися у сотні тисяч або навіть мільйони. Експерти наголошують, що така тактика виснажує ресурси армій і техніку.

Додамо, що ЗСУ були здивовані, як США збиває ці "Шахеди", адже американські та союзницькі сили часто використовують надзвичайно дорогі ракети, що виглядає неефективно з економічного погляду. Українські інструктори також звернули увагу на проблеми з маскуванням систем ППО, оскільки важливі радари можуть довго залишатися на одному місці й ставати легкою мішенню для ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: