У Європі розробили 5 планів, як утихомирити Орбана у разі його перемоги на виборах

Від фінансового тиску до виключення з блоку – країни ЄС уже зважують, як діяти далі без Угорщини.

ЄС обговорює кілька планів, щоб запобігти зриву роботи блоку на випадок, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде переобраний на другий термін на виборах 12 квітня. За даними Politico, вони включають зміну порядку голосування, призупинення фінансування і навіть виключення з ЄС.

Якщо Орбан переможе на виборах, "почнеться справжня боротьба", – сказав один із дипломатів ЄС.

Водночас думки щодо того, чи зміниться політика Орбана після можливої перемоги, розділилися.

"Він достатньо розумний – один із найрозумніших політиків у залі Європейської ради – щоб знати, де пролягають межі", – сказав один високопоставлений чиновник ЄС.

"Я не думаю, що він зміниться. Він – троянський кінь. Весь сенс ЄС – це довіра, основа Європи – це спільна робота", – каже інший дипломат.

5 варіантів, які обговорюються в ЄС на випадок перемоги Орбана

1. Змінити порядок голосування в ЄС

Один із варіантів – розширити застосування голосування кваліфікованою більшістю – яке зазвичай вимагає, щоб 55 відсотків держав-членів, що представляють 65 відсотків усього населення ЄС, проголосували "за" – на чутливі сфери, які наразі вимагають загальної згоди, такі як зовнішня політика або елементи довгострокового бюджету ЄС.

Водночас відмова від одностайності з більшої кількості питань матиме величезні наслідки, оскільки спільна робота всіх країн ЄС є ключовим принципом блоку. Однак двоє дипломатів заявили, що новий мандат Орбана може стати каталізатором для перегляду подібних пропозицій.

2. Багатоформатна Європа

Один із варіантів – це ширше використання гнучких форматів – від неформальних коаліцій охочих до розширеної співпраці між невеликими групами країн.

Водночас один із дипломатів зазначив, що хоча у випадках крайньої необхідності це може бути інструментом, але в кінцевому підсумку все одно все зводиться до рішення всіх 27 країн. Двоє інших дипломатів критично поставилися до цих обмежених форматів, заявивши, що вони мають бути винятками, а не новою нормою.

3. Більш жорстке забезпечення дотримання та фінансовий тиск

Цей пункт уже включено до пропозиції Комісії щодо наступного довгострокового бюджету, який обговорюватиметься під головуванням Ірландії в Раді ЄС, починаючи з липня. Це означає, що в разі порушень верховенства права призупинення платежів або блокування фінансування тепер цілком можливі.

Водночас Будапешт уже дав зрозуміти, що накладе вето на будь-які жорсткіші умови дотримання верховенства права, пов’язані з використанням коштів ЄС, – або навіть оголосить про зрив усього бюджету, якщо це буде потрібно.

4. Призупинення права голосу

У 2018 році Європейський парламент застосував статтю 7 ЄС, яка дозволяє призупиняти право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку.

Як заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, "навіть спроби застосування статті 7 чинять тиск на Угорщину – вони дуже нервують".

Водночас для призупинення права голосу однієї країни необхідна підтримка решти 26 – а Словаччина на це не погодиться.

5. Виключення з ЄС

Найдраматичніший – і найменш реалістичний – із варіантів. Жодна країна ще не була виключена з ЄС, і ця тема залишається табуйованою.

Один дипломат вказав на коментар, опублікований у юридичному блозі, в якому пропонувалася можливість перепрофілювання пункту про вихід з ЄС або інших юридичних обхідних шляхів, щоб "відмовитися від Угорщини".

Водночас інший дипломат зазначає, що це невигідно ЄС, оскільки в такому випадку Угорщина потрапить в орбіту впливу Росії.

Віктор Орбан - новини

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив про "тиск" з боку Києва та Брюсселя, порівнюючи його з комуністичними часами. Паралельно Угорщина демонструє готовність блокувати ключові рішення Євросоюзу: країна зривала санкційні ініціативи проти РФ, використовуючи право вето як інструмент політичного тиску.

Водночас нещодавно стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб передати йому деталі конфіденційних зустрічей ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: