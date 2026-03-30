Україна шукає на Близькому Сході нових багатих союзників, щоб захиститися від Путіна, – WSJ

Україна сподівається залучити арабські країни до співпраці у питаннях відновлення, енергетичних потреб та стримування Росії.

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку країнами Перської затоки та підписав угоди у сфері оборони та безпеки, які використовують інноваційний військовий потенціал України. Як пише The Wall Street Journal, Україна прагне переконати багаті країни цього регіону – які в основному дотримувалися нейтрального підходу в роки після вторгнення Росії в Україну у 2022 році – у тому, що у них є спільний ворог, проти якого Київ є надійним партнером.

Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія проводили дипломатичні переговори та сприяли обміну полоненими між воюючими сторонами, але арабські країни утримуються від введення санкцій або політичної ізоляції Росії.

"Скорочення прямої військової допомоги США та глобальна увага до війни з Іраном підштовхують Київ до пошуку фінансової та військової допомоги в інших партнерів. Україна сподівається, що в обмін на надання свого обладнання та неперевершеного досвіду в боротьбі з безпілотниками в час потреби нафтовидобувних держав вона зможе завоювати їхню прихильність і залучити до співпраці в питаннях відновлення, енергетичних потреб та стримування Росії за допомогою санкцій", – пише WSJ.

Унікальне становище України

Російські безпілотники, що атакують українські міста, є модернізованими копіями безпілотників "Шахед", які Іран цього місяця направив у бік своїх сусідів по Перській затоці у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Ця схожість, а також інновації України в галузі боротьби з безпілотниками, ставлять Київ в унікальне становище для надання допомоги арабським державам, у яких закінчуються дорогі перехоплювачі і які шукають інші способи послабити вплив іранських снарядів, зазначає видання.

Коли місяць тому Іран почав запускати безпілотники, це виявило недолік у системі протиповітряної оборони над регіоном Перської затоки – у країн не було дешевих і ефективних рішень для протидії цим атакам без використання дорогих і дефіцитних систем протибалістичного захисту та винищувачів для їх збивання.

Україна зіткнулася з тією ж проблемою понад три роки тому, що змусило її розробити багаторівневий підхід, який інтегрує мобільні групи ППО, системи радіоелектронної боротьби та безпілотники-перехоплювачі для захисту свого повітряного простору. Приблизно через тиждень після початку іранських атак безпілотниками 11 країн звернулися до України з проханням вивчити її системи.

Зеленський сказав, що партнери були зацікавлені в українському досвіді, навчанні, перехоплювачах і системах радіоелектронної боротьби. Україна вирішила направити в регіон понад 200 військових експертів, щоб навчити їх найкращим способам захисту своєї цінної інфраструктури.

Що хоче отримати Україна

В обмін на свій досвід Україна хоче зміцнити співпрацю з країнами Перської затоки в чотирьох основних сферах: політична підтримка, підтримка в реалізації санкційної політики проти Росії та Ірану, а також сприяння у сфері безпеки та допомога в проектах відновлення.

Безпосереднім результатом поїздки Зеленського стало укладення двох стратегічних партнерських угод терміном на десять років. Україна уклала 10-річні угоди про співпрацю з Саудівською Аравією та Катаром, а ще одна угода з ОАЕ перебуває на стадії розробки. Ці угоди принесуть користь українським експортерам оборонної промисловості, їхня вартість, за оцінками, становитиме мільярди доларів.

Крім того, стало відомо, що Зеленський домовляється про дизельне паливо на Близькому Сході. Він попередив, що в Україні можливий дефіцит цього палива, яке критично необхідне для сільського господарства та вантажних перевезень, на 90%.

Вас також можуть зацікавити новини: