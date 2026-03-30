США дозволили російському танкеру продати нафту на Кубі: як це пояснив Трамп

Трамп заявив, що Путіну це "не допоможе".

Берегова охорона США дозволила російському танкеру з сирою нафтою дістатися Куби, щоб пом'якшити енергетичну кризу в країні після кількох місяців фактичної нафтової блокади з боку адміністрації Трампа. Раніше Міністерство фінансів США додало Кубу до списку країн, яким заборонено отримувати російську нафту.

Як пише New York Times, за даними MarineTraffic, постачальника даних про судна, танкер "Анатолій Колодкін", що перевозить близько 730 000 барелів нафти і належить російському уряду, у неділю ввечері перебував за кілька миль від кубинських територіальних вод. При швидкості 12 вузлів він може досягти очікуваного пункту призначення – міста Матансас на Кубі – до вечора понеділка.

Прибуття російського судна дозволить полегшити кризу на Кубі, забезпечивши країні як мінімум кілька тижнів до того, як закінчаться запаси палива, вважають аналітики.

У неділю ввечері президент США Дональд Трамп підтвердив це.

"Ми не проти, якщо хтось отримає партію нафти, тому що їм це потрібно – їм необхідно вижити. Я сказав їм, що якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу прямо зараз, у мене немає з цим проблем. Неважливо, Росія це чи ні", – заявив він.

Водночас Трамп відкинув припущення, що це може допомогти Путіну.

"Це йому не допоможе. Він втратить один вантаж нафти. Ось і все. Якщо він хоче це зробити, то нехай робить, і якщо інші країни хочуть це зробити, це не заважає. Це не вплине", – стверджує американський президент.

Російський танкер "Анатолій Колодкін" покинув Приморськ, Росія, у Балтійському морі 9 березня. Уряд США ввів санкції проти танкера та його власника, російської державної судноплавної компанії "Совкомфлот", у 2024 році.

Україна зупиняє експорт нафти з РФ

За підрахунками агентства Reuters, після атак українських дронів було зупинено близько 40% потужностей Росії з експорту нафти, що стало найсерйознішим перебоєм у постачанні нафти в новітній історії Росії.

Крім того, аналіз даних про відвантаження, проведений агентством Bloomberg, показав, що раніше через атаковані Україною порти Приморськ та Усть-Луга проходило близько 45% морського експорту нафти з Росії.

Тим часом The Telegraph назвав останні удари Сил оборони по нафтовій інфраструктурі РФ "наймасштабнішими за чотири роки війни".

