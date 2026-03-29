Стубб підтвердив українське походження дрона, який впав на території Фінляндії

Сьогодні вранці на території Фінляндії зафіксували падіння двох безпілотників, які влада назвала "ймовірно, Українськими". Про справжнє походження БПЛА повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у своєму дописі в соцмережі X.
Один із дронів дійсно має українське походження. Проте, на думку глави держави, підстав для паніки серед населення немає.
"Хочу підкреслити, що для Фінляндії немає військової загрози", – йдеться у дописі.
За наявними даними, два БПЛА впали неподалік міста Коувола, що розташоване поблизу кордону з РФ.
"Розслідування інциденту триває. Ми уважно стежимо за ситуацією і будемо реагувати на майбутні інциденти. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію", – резюмував президент.
Країна також посилила охорону у Фінській затоці, після атаки українських БПЛА на російський нафтовий термінал "Приморськ" у Балтійському морі минулого тижня.
Удари ЗСУ по нафтовій інфраструктурі РФ
Раніше УНІАН писав, що під особливим прицілом опинився порт Усть-Луга – один із ключових вузлів експорту російської нафти. Українські дрони вдруге за тиждень вдарили по терміналу, спричинивши пожежу та серйозні пошкодження обладнання для перевалки палива.
Саме через Усть-Лугу проходить значна частина російського експорту нафти, зокрема й через так званий "тіньовий флот", тому такі атаки б’ють по доходах РФ від енергоресурсів.