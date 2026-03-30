Іран погодився на більшість вимог США для закінчення війни, - Трамп

Також президент США розглядає можливість конфіскації іранської нафти.

Президент Дональд Трамп заявив, що Іран "погодився" на більшість із 15 вимог, висунутих США Тегерану для припинення війни, однак досі незрозуміло, чи ведуть сторони переговори. Про це пише Bloomberg.

"Вони погодилися на більшість пунктів. Чому б їм цього не робити? Ми будемо просити про ще декілька речей", - сказав він.

Водночас американський лідер не уточнив, на які саме поступки пішов Іран.

У Bloomberg нагадали, що публічно Іран відхилив 15-пунктний перелік умов припинення вогню, який адміністрація Трампа передала через посередників у Пакистані, а також висунув у відповідь пʼять власних умов, а саме збереження суверенітету над Ормузькою протокою.

Своєю чергою раніше Трамп заявив, що хоче захопити нафтові ресурси Ірану, що означатиме значне загострення конфлікту.

"Чесно кажучи, мені найбільше подобається захопити нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: "Навіщо ти це робиш?" Але це дурні люди", – наголосив він в інтерв’ю Financial Times.

Однак Bloomberg пише, що захоплення іранської нафти вимагало б ризикованої військової операції, яка передбачала б вторгнення та окупацію головного експортного хабу країни, а саме острова Харк, де знаходиться також іранська військово-морська база.

Трамп наголосив, що захоплення острова Харк "також означало б, що нам довелося б там затриматися на деякий час". За його словами, війна закінчиться "незабаром", адже економічні наслідки можуть перерости у політичну відповідальність для його Республіканської партії перед проміжними виборами у листопаді.

Крім того, президент у неділю повідомив, що переговори не виключають подальших військових дій.

"Ми досягаємо надзвичайних успіхів у цих переговорах. Але з Іраном ніколи не знаєш напевно, бо ми ведемо з ними переговори, а потім завжди мусимо їх підривати", - сказав Трамп.

Також американський лідер натякнув, що США вже досягли своєї мети щодо зміни режиму.

"Ми маємо справу з іншими людьми, ніж ті, з якими хтось мав справу раніше. Це зовсім інша група людей. Тому я б вважав це зміною режиму. І, чесно кажучи, вони поводяться дуже розсудливо", - запевнив президент.

Як писав УНІАН, раніше Іран завдав комбінованого удару по одному з найбільших алюмінієвих заводів у світі. Удар було завдано ракетами та дронами по заводу Al Taweelah в Абу-Дабі наступного дня після того, як два найбільші сталеливарні заводи Ірану зазнали атак.

Водночас The Wall Street Journal повідомляв, що Іран розпочав нову кампанію, тому тепер добровольців готують до наземної операції США. У текстовому повідомленні, яке розсилають громадянам, прямо вказано на загрозу цілісності держави.

"Одночасно з погрозами американо-сіоністського ворога щодо островів та кордонів Ірану було розпочато національну кампанію "Джанфада", щоб заявити про готовність захищати територію країни", - зазначено у тексті розсилки.

