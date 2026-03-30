У черзі на вступ до ЄС Україну можуть витіснити нові 'привабливі' кандидати, – Politico

Для ЄС надання членства багатим країнам є набагато привабливішим, ніж прийняття ще однієї групи бідніших країн Сходу.

У міру того, як руйнується післявоєнний порядок і політики ставлять під сумнів надійність США, більш благополучні країни, такі як Ісландія та Норвегія, які розглядали членство в ЄС і відмовилися від нього, все більше прагнуть до Європи. Як пише Politico, нові країни хочуть вступити до Європейського Союзу вже не тому, що це зробить їх багатшими, – тепер вони хочуть цього, тому що вступ зробить їх безпечнішими.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало одним із головних чинників цих змін. Але найбільшим каталізатором стало те, як Дональд Трамп діяв після свого повернення до Білого дому у 2025 році, кажуть опитані чиновники та дипломати.

"Зараз не найкращий час, щоб діяти поодинці, – сказав норвезький чиновник. - Трамп все змінює".

Ісландія, схоже, першою розпочне переговори, оскільки Рейк’явік прискорив терміни проведення референдуму про відновлення переговорів щодо вступу до ЄС.

Нові привабливі кандидати

Для нинішніх членів ЄС прийняття до клубу більш заможних країн набагато привабливіше, ніж прийняття ще однієї групи бідніших країн Сходу. Усі 13 країн, що вступили до ЄС з 2004 року, як і раніше, отримують більше фінансування, ніж вносять до центрального бюджету. Така ж ситуація буде і для країн, що знаходяться в офіційному списку очікування, включаючи Україну, Молдову, Албанію, Сербію та Чорногорію.

"Ці фінансові міркування означають, що буде важко переконати нинішніх членів у тому, що ці бідніші країни мають бути прийняті. Існуючі члени отримають ще меншу частку коштів ЄС", – зазначається у статті.

Також проти цієї групи країн грає те, що нинішні уряди країн-членів побоюються міцності та довговічності своєї прихильності до основоположних цінностей ЄС, таких як свобода преси, неупереджена судова система та інші демократичні свободи.

"Ми не хочемо повторення Угорщини чи Словаччини. Ми не знаємо, що станеться в цих нових країнах через 10-15 років. І тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде ще один [угорський прем'єр-міністр Віктор] Орбан", – каже один із дипломатів.

Водночас багаті країни з давно існуючими демократичними інститутами, такі як Ісландія та Норвегія, не зіткнуться з такими перешкодами. Обидві країни зазвичай входять до десятки найбагатших країн світу за номінальним ВВП на душу населення, тоді як Чорногорія ледь потрапляє до першої сотні, а Україна, за прогнозами, посяде 132-ге місце до 2026 року.

"Звичайно, Ісландії чи Норвегії було б простіше приєднатися. Вони практично на 80 відсотків наблизилися до мети" у питанні закріплення законів ЄС у своїх правових системах. Якщо вони захочуть приєднатися – а це залежить тільки від них самих – це може статися дуже швидко", – сказав представник ЄС у коментарі виданню.

Трамп змінив усе

Трамп неодноразово ставив під сумнів готовність Вашингтона прийти на допомогу своїм союзникам, і тепер країни, які раніше покладалися на членство в НАТО для забезпечення своєї безпеки, шукають альтернативи. Подібно до статті 5 НАТО, Договір про ЄС містить пункт про взаємну оборону – статтю 42.7.

Норвегія подала заявку на вступ до ЄС у 1992 році, але через два роки на референдумі відхилила її. Хоча більшість норвежців, як і раніше, не підтримують членство в ЄС, кількість прихильників членства зростає протягом останніх 18 місяців. Гнів Трампа на адресу Норвегії через рішення не присуджувати йому Нобелівську премію миру, схоже, також сприяв зміні поглядів людей.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році на тлі фінансової кризи, але заморозила переговори у 2013 році після суперечки щодо рибальської політики та зміни економічних умов. Вона відкликала свою заявку у 2015 році.

Взаємна оборона

Звичайно, ісландці та норвежці цілком можуть відмовитися від вступу до ЄС, особливо якщо адміністрація Трампа послабить войовничу риторику. Чорногорія та Україна цілком можуть завершити свої переговори до того, як Осло чи Рейк’явік ухвалять рішення. Або ж ті столиці, які блокували будь-яке розширення ЄС з моменту вступу Хорватії у 2013 році, можуть продовжувати накладати вето на будь-яких нових учасників.

Але, опинившись між Америкою Трампа, Росією Володимира Путіна та Сі Цзіньпіном Китаю, діючі члени ЄС також можуть вирішити, що в кількості є безпека, зазначає Politico.

Україна та ЄС

Раніше комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 2027 року неможливий.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні каже, що Італія підтримує ідею вступу України до ЄС, але першими в черзі стоять балканські країни. Про які саме держави йдеться, Таяні не уточнював.

