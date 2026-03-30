Війна в Ірані заблокувала 40% постачань ключового елемента для виробництва дронів

Сірчану кислоту використовують для очищення мідної руди та отримання міді за технологією SX/EW.

Більшість фахівців вважає головним наслідком війни в Ірані блокування експорту нафти й газу з країн Перської затоки, але існує ще одна проблема, яка може виявитися для України навіть серйознішою. Йдеться про дефіцит сірки.

Видання Defense Express з посиланням на дані Інститута сучасної війни (Modern War Institute) повідомляє, що через заблоковану Ормузьку протоку транспортується 41% експорту сірки. Від початку ударів по Ірану її вартість вже зросла на 30–50%.

Сірка відіграє виключно важливу роль в оборонно-промисловому комплексі, адже без неї де-факто неможливо виробляти мікроелектроніку та літій-іонні батареї, які активно використовуються у дронах.

Відео дня

Сірчану кислоту використовують для очищення мідної руди та отримання міді за технологією SX/EW (вилучення міді шляхом рідинної екстракції та використання електролізів). Крім того, за цією технологією також здійснюється збагачення нікелю, цинку та кобальту. Останній є важливим компонентом літій-іонних батарей. Також сірчана кислота є одним із ключових засобів травлення друкованих плат у мікроелектроніці.

"Зараз мікроелектроніка, це не лише про комп'ютери, це про будь-яке озброєння, яке трохи складніше за патрон", – зазначили експерти.

Питання дефіциту сірки особливо актуальне у випадку із виробництвом дронів, адже їхня ефективність напряму залежить від масштабів виготовлення БпЛА. Налагодити справді масове виробництво можливе лише за умови відносно низької вартості компонентів.

Головна проблема сірки полягає в тому, що її майже ніхто не виробляє цілеспрямовано. Вона є побічним продуктом переробки сірчаного природного газу та сирої нафти, а також утворюється під час виплавки сульфідних руд, міді та цинку. Просто взяти й наростити виробництво саме цього компонента практично неможливо.

Таким чином, виробники зброї стикаються з тим, що не можуть штучно наростити виробництво сірчаної кислоти навіть за сприятливих ринкових умов. Збільшення бюджетного фінансування також не призведе до зростання виробництва, оскільки ключовий реагент обмежений.

У підсумку оборонно-промислова база залежна від факторів, які вона не контролює, а боєздатність збройних сил обмежена "невидимими" промисловими правилами.

Виробництво дронів – головні новини

Раніше інженер Олександр Грачов окреслив ключові проблеми, з якими стикається виробництво дронів в Україні. Одна із них – це Китай, який контролює від 70% до 90% ринку рідкоземельних елементів, що потрібні для виготовлення матеріалів для акумуляторів. Це формує значну залежність у ланцюгах постачання для оборонної промисловості та виробництва дронів у всьому світі.

Як би там не було, поки що ці труднощі не дуже заважають Україні – виробництво вітчизняних дронів стрімко зростає. За словами колишнього міністра оборони Дениса Шмигаля, цього року наша країна зможе виробити до 20 мільйонів дронів різних типів.

Вас також можуть зацікавити новини: