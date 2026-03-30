Ryanair офіційно припинив польоти до 'європейських Гаваїв'

Лоукостер не згоден із розміром аеропортових зборів на португальських Азорських островах.

Ірландський лоукостер Ryanair з 29 березня 2026 року офіційно припинив польоти на португальські Азорські острови, які також називають "європейськими Гаваями".

Про такі плани найбільша бюджетна авіакомпанія Європи заявила ще в листопаді 2025 року, проте до вчорашнього дня у туристів ще жевріла надія, що ситуація зміниться.

Як пише The Sun, таким чином у літньому розкладі авіакомпанії було скасовано шість різних маршрутів Ryanair на Азорські острови і назад, що торкнеться близько 400 тисяч пасажирів, які щорічно відвідують ці мальовничі вулканічні острови, розташовані за 150 кілометрів від материкової Португалії.

Раніше авіакомпанія називала причиною скасування рейсів 120-відсоткове підвищення зборів за управління повітряним рухом та введення нового туристичного податку місцевими аеропортами.

"Ми розчаровані тим, що французька аеропортова монополія ANA продовжує підвищувати збори в португальських аеропортах, щоб набити свої кишені за рахунок португальського туризму та робочих місць, особливо на португальських островах", – заявив комерційний директор Ryanair Джейсон МакГіннесс.

Натомість авіакомпанія вирішила перевести свої літаки з Азорських островів до дешевших аеропортів в інших країнах Європи.

При цьому Ryanair, як і раніше, літає до таких португальських міст, як Лісабон, Порту, Фару та Фуншал (Мадейра).

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, на тлі того, як ірландський лоукостер скасовує рейси в аеропорти, де його не влаштовує тарифна політика, він також розширює польотні програми за напрямками з більш лояльними умовами.

Зокрема, цього літа Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до Хорватії, а також через деякі аеропорти Польщі.

Крім того, цього літа авіакомпанія частіше літатиме до столиці Марокко.

