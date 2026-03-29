Україна готова ділитися досвідом: Зеленський розкрив деталі зустрічі з королем Йорданії

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 березня, зустрівся з королем Йорданії Абдаллою II. Про це він повідомив у своєму Telegram.

За його словами, вони обговорили можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо", - зазначив український президент.

Відео дня

Він наголосив, що в України є ця система, "бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів".

"І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися. Дякую Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу", - додав Зеленський.

Про що домовляється Зеленський із країнами Близького Сходу

Як писав раніше УНІАН, напередодні Зеленський повідомив, що Україна уклала оборонну угоду з Катаром на 10 років. Відповідний документ він підписав під час зустрічі з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Президент розповів, що такий документ вже підписаний із Саудівською Аравією, а також буде підписаний з Еміратами.

Крім того, стало відомо, що Зеленський домовляється про дизель на Близькому Сході. Він попередив, що в Україні можливий дефіцит цього пального, яке критично потрібне для сільського господарства та вантажних перевезень, на 90%.

Також Зеленський розповів, що домовляється із країнами Близькому Сході про виробництво озброєння й обмін дефіцитними засобами.

