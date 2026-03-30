Темпи сповільнилися: в ISW оцінили перші результати весняного наступу РФ

Росіяни не в змозі підтримувати таку ж інтенсивність своїх нещодавніх механізованих атак.

Російські війська зазнають труднощів із просуванням у північній частині українського "поясу фортець" після початку свого весняно-літнього наступу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, український військовий спостерігач Костянтин Машовець 29 березня повідомив, що частини 3-ї загальновійськової армії, які ведуть бої на схід від Слов'янська, зупинилися після досягнення тактично значущих успіхів за останній місяць. Він також зазначив, що російські підрозділи на напрямку Лимана та Костянтинівки просуваються набагато повільніше, і що російські війська зможуть використовувати лише 3-тю армійську дивізію для прямого наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

"Рішення про проведення такої операції без взаємопідтримуючих дій на флангах, ймовірно, ще більше сповільнить темпи просування Росії на схід від Слов'янська і призведе до критично високих втрат при непропорційно мінімальних результатах", – зазначають в ISW.

Водночас Машовець попередив, що підрозділи 3-ї армійської дивізії могли б замість прямого наступу на "пояс фортець" підтримати російські наступальні операції на напрямках Лимана або Костянтинівки.

Однак це вимагатиме від російських військ тимчасового припинення наступу безпосередньо на північну частину "поясу фортець", що кидає виклик спробам Кремля представити російські війська як такі, що одночасно просуваються по всьому театру військових дій, і спотворити уявлення про крах українських оборонних ліній.

Успіх малоймовірний

Як зазначають в ISW, нещодавні тактичні успіхи Росії могли б підтримати наступальні операції на півночі проти Лимана або на півдні проти Константинівки, але поки що є недостатніми для наступу безпосередньо на сам Слов'янськ:

"Темпи російських наступальних операцій у напрямку Лимана в останні дні сповільнилися, що свідчить про те, що російські сили не в змозі підтримувати ту саму інтенсивність своїх нещодавніх механізованих атак ціною значних втрат у найближчій перспективі".

Крім того, поточні погодні умови також можуть уповільнювати темпи просування Росії.

"Російським силам, як і раніше, малоймовірно захопити український "пояс фортець" у 2026 році, особливо якщо багато сил, що беруть участь у такій операції, застрягнуть в українській обороні", – підсумовують аналітики.

Раніше командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Командування Сил безпілотних систем Збройних сил України Юрій Федоренко розповів, що насправді відбувається на різних напрямках фронту. Він зазначив, що Донецька область залишається для армії РФ ключовим пріоритетом.

Також в ISW повідомляли, що російські окупанти чекають на поліпшення погодних умов, щоб активізувати наступальні операції на Куп'янському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: