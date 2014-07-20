У Луганському аеропорту військові залишаються заблокованими, є 4 загиблих більше 15 поранених

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела, які знаходяться безпосередньо у заблокованій терористами військової частини в Луганському аеропорту.

«Ми залишаємося заблокованими. Ми самі не впораємося, потрібна допомога. Наша авіація не працює, артилерія теж погано працює. Нас регулярно артилерія обстрілює, пошкоджено багато нашої техніки... Якщо ми ще 2-3 рази спробуємо виїхати в розвідку, тут рятувати вже нікого буде»,- кажуть співрозмовники УНІАН.Читайте такожБойовики продовжують обстріл аеропортів у Луганську та Донецьку - експерт

Військові розповіли, що вчора, 19 липня, вони спробували прорватися з оточення терористів, але потрапили в засідку і понесли втрати.

Вони пояснили: «Вчора у нас був бій, ми виїхали зустрічати колону (українських військових Нацгвардії - УНІАН), але потрапили в засідку, нас розбила артилерія. Ми понесли втрати - одного вбили, сім поранено. Ми повернулися назад. Трафік не відновити, ніхто не може проїхати і ми не можемо виїхати».

За словами військових, зараз на території, яку вони обороняють, в Луганському аеропорту четверо загиблих і 15 поранених, яким необхідна термінова допомога, в тому числі хірургічна.Читайте такожСиловики розблокували Донецький аеропорт

«У нас тут є четверо загиблих. Але це число може зрости, тому що у нас більше 15 поранених, у тому числі тяжкопоранених, а медикаментів мало. Наші медики надають першу допомогу, обробляють рани, роблять перев'язки, але у них немає обладнання, а багатьом пораненим потрібно робити операції. Також закінчуються антибіотики», - сказали співрозмовники. Також вони зазначили, що продукти харчування ще є, але існує гостра проблема з питною водою.

«Харчування у нас ще є, але закінчується. Половина з того, що ми привезли з собою, згоріло. Що залишилося - розтягуємо. Також проблематично з водою. Технічна вода ще є, а з питною - погано. На свій страх і ризик вибираємося, набираємо і повертаємося», - сказали військові. І повторили: «Нам потрібна допомога, або рятувати тут вже буде нікого».

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