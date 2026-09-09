Україна створила нову зенітну ракету для 'Десни' та модернізованих 'Стріла-10'

Калібр - 130 мм, вага осколково-фугасної бойової частини – 6,1 кг.

Український оборонно-промисловий комплекс розробив нову зенітну ракету, призначену для застосування у складі модернізованих радянських зенітних ракетних комплексів "Стріла-10", а також нового комплексу "Десна", пише "Мілітарний".

Про нову розробку стало відомо під час виставки MSPO у Польщі, де її представив "Укроборонпром".

Новий боєприпас отримав позначення РК-2ПЗ. Його створили на основі української протитанкової керованої ракети "Бар’єр". Своєю чергою, "Бар’єр" є розвитком сімейства ракет Р-2, розробленого конструкторським бюро "ЛУЧ".

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Калібр РК-2ПЗ становить 130 мм, вага осколково-фугасної бойової частини – 6,1 кг.

Застосування ракети передбачає спочатку виявлення та вибір цілі оператором. Після отримання цілевказання оператор за допомогою пульта керування обирає об’єкт для автоматичного супроводу. Для цього використовується телевізійний або тепловізійний канал оптичної прицільної станції.

Після захоплення цілі ракета запускається з пускового контейнера. Її наведення здійснюється за допомогою лазерної системи.

Йдеться, що РК-2ПЗ обладнана безконтактним датчиком цілі, який активується під час наближення ракети до об’єкта ураження. Якщо ракета безпосередньо влучає в ціль, спрацьовує контактний датчик, після чого підривається осколково-фугасна бойова частина.

Вага ракети становить 28,9 кг, разом із пусковим контейнером - 47 кг.

Під час створення "Рифа" українські розробники зберегли низку основних елементів радянського комплексу. Зокрема, він використовує гусеничне шасі МТЛБ, поворотний механізм пускової установки та місце оператора.

Перші вогневі випробування модернізованого комплексу відбулися ще у грудні 2021 року.

У червні цього року стало відомо, що "Риф" уже перебуває на озброєнні українських військових. Вперше комплекс публічно показали бійці 101-го окремого зенітного ракетного дивізіону 30-го корпусу морської піхоти.

Що відомо про "Десну"

Окремо українська промисловість представила новий зенітний комплекс "Десна", який також розрахований на застосування ракет РК-2ПЗ.

"Десна" являє собою новий модуль, призначений для цих ракет. Його планують встановлювати на окреме шасі, однак яку саме платформу використовуватимуть, поки не демонстрували. На цей момент більшість технічних характеристик як самого ЗРК "Десна", так і ракети РК-2ПЗ офіційно не розголошується.

Нове українське озброєння - останні новини

Нагадаємо, на виставці озброєння MSPO 2026 у Польщі українське підприємство КБ "Луч", що входить до "УкрОборонПрому", представило свою зенітну ракету РК-19.

Вона призначена для використання із радянських ЗРК "Оса" для перехоплення дозвукових та надзвукових цілей на середній дальності. Згідно з повідомленням, ракета покладається на радіокомандне наведення з неконтактним підривом та уламково-фугасною бойовою частиною масою 14,3 кг. Може збивати цілі на відстані до 10 км та на висоті до 5 км. Маса транспортно-пускового контейнера з ракетою складає 163 кг. Максимальна швидкість польоту - 600 км/год.

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