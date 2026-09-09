На Дніпропетровщині спорожніють два села: мешканцям дали місяць на виїзд

В селах Зоряне та Малїівське нині залишається 203 людини.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили евакуацію ще з двох сіл. Виїзд людей має відбутися впродовж місяця. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соціальній мережі Facebook.

"Оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Слов’янської сільської громади Синельниківського району – Зоряне та Малїівське", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, усі мешканці мають звідти виїхати упродовж місяця.

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Ганжа зазначив, що зараз у цих населених пунктах залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік.

У виїзді допомагатимуть Національна поліція та благодійники.

"Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації. Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі", - додав він.

Таким чином, спочатку людей доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну допомогу. Тим, хто потребуватиме, допоможуть із розселенням.

Евакуація у Дніпропетровській області

Як повідомляв УНІАН, у серпні на Дніпропетровщині через безпекову ситуацію оголошено примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Синельниківського району. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат.

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