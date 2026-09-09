Рубіо оцінив шанс на відновлення переговорів України та Росією

Протягом найближчих тижнів США розроблять "дорожню карту" для відновлення тристоронніх переговорів.

Переговори, які відбулися у Києві та Москві, були предметними, оскільки сторони висунули нові ідеї, а з окремих питань вперше з’явилася певна спільна відкритість.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Колумбії, передають Новини.Live. "Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також не є песимістом. Вважаю, що є можливість протягом найближчих тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, прийнятного для обох сторін. Попереду ще багато роботи", - прокоментував посадовць.

При цьому Рубіо наголосив, що Україна та Росія мають чіткі "червоні лінії" й досі не демонстрували готовності до значних поступок.

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"Сторони мають дуже жорсткі "червоні лінії". Однак у вихідні і в Києві, і в Москві відбулися змістовні переговори, і я сподіваюся, що на цій основі ми зможемо прокласти шлях до поновлення (тристоронніх) переговорів", - сказав він.

Візит Кушнера і Віткоффа до Києва і Москви

На початку вересня Віткофф і Кушнер здійснили поїздку, метою якої було відновлення переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України. Спочатку американські представники прибули до Москви, де 5 вересня зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним, а наступного дня вирушили до Києва. Це був перший візит Віткоффа до України.

Під час зустрічі з Путіним американська делегація обговорювала можливість поновлення переговорів щодо завершення війни. Російська сторона заявляла про готовність продовжувати роботу з американськими посередниками.

6 вересня Віткофф і Кушнер зустрілися із українським президентом Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, американські представники представили кілька нових пропозицій, які стосувалися закінчення війни. Серед тем подальших переговорів можуть бути обмін полоненими, енергетична інфраструктура та питання експорту зерна.

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