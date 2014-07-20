У Слов'янську знайшли могильник замучених терористами мирних жителів - Луценко

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"У Слов'янську зустрічався з групою карного розшуку МВС України. Вони виявили могильник замучених терористами мирних жителів Слов'янська. Їх там десятки. Їх катували, різали, палили живцем. Сьогодні є свідки всього цього (на відео 7 хвилина) ", - сказав радник президента Юрій Луценко.