У Слов'янську знайшли могильник замучених терористами мирних жителів - Луценко
23:58, 20 липня 2014Політика
0 0
У звільненому від терористів місті Слов'янськ Донецької області було виявлено масове поховання місцевих жителів, яких вбили проросійські і російські бойовики.
У Слов'янську знайшли могильник замучених терористами мирних жителя / Фото УНІАН
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"У Слов'янську зустрічався з групою карного розшуку МВС України. Вони виявили могильник замучених терористами мирних жителів Слов'янська. Їх там десятки. Їх катували, різали, палили живцем. Сьогодні є свідки всього цього (на відео 7 хвилина) ", - сказав радник президента Юрій Луценко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter