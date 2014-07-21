СБУ затримала у Києві злочинну групу, яка налагодила незаконний обіг вогнепальної зброї

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в рамках кримінального провадження, розпочатого УСБУ в Запорізькій області, правоохоронці задокументували декілька фактів реалізації зброї. Встановлено, що до злочинної групи входило троє громадян України – двоє киян та дніпропетровець.

17 липня у Києві у результаті спецоперації зловмисників було затримано на «гарячому» під час спроби збуту пістолет-кулемета «Скорпіон», гранати РГД-5 та набоїв до нарізної зброї. При затриманні порушники чинили опір оперативникам.Читайте такожУ Києві СБУ затримала особу, яка повідомила про "замінування" "5 каналу"

Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці виявили та вилучили АКС-74У, 5 пістолетів марки ПМ і ТТ, оснащених приладами для безшумної стрільби (глушниками), снайперську гвинтівку СГТ-40 з оптичним прицілом, гладкоствольну рушницю, гранати РГД-5 та Ф-1, велику кількість набоїв до нарізної зброї.

Слідчими УСБУ в Запорізькій області повідомлено трьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За рішенням Жовтневого районного суду Запоріжжя підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.