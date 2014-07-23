Міліцію Києва очолив генерал-майор Терещук
Головне управління МВС України в місті Києві очолив генерал-майор міліції Олександр Терещук.
Про це повідомляє офіційний сайт столичної міліції.
Нового керівника представив особовому складу київської міліції заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар.
Терещук подякував за високу довіру та пообіцяв, що спільно з працівниками столичної міліції докладе максимум зусиль, аби кожен киянин жив з відчуттям повної безпеки.
Терещук роботу в органах внутрішніх справ розпочав у червні 1984 року. Перша посада - міліціонер відділення внутрішніх справ на станції «Христинівка» відділу внутрішніх справ на станції імені Шевченка Південно-Українського управління внутрішніх справ на транспорті.
З вересня 1995 року працював у Головному управлінні МВС України в місті Києві на різних посадах. Був начальником Управління МВС України у Волинській області.Після навчання у Київській вищій школі МВС СРСР у 1991 році працював старшим інспектором профілактики Ленінського райвідділу внутрішніх справ УВС міста Києва, згодом – старшим інспектором відділу по керівництву дільничними інспекторами міліції Старокиївського районного відділу внутрішніх справ УВС міста Києва.