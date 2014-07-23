Зону АТО залишили вже близько 50 тисяч українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За оперативною інформацією, загальна кількість громадян України, які переселені із району проведення АТО до інших регіонів, становить вже близько 50 тис. осіб», - зазначив він.

Читайте такожБільшість читачів УНІАН вважають, що повернення Криму і мир на сході - питання часу

За словами Лисенка, на кордоні районів АТО Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 3 транзитних пункти для зустрічі внутрішньо переміщених осіб з розрахунку до 400 осіб кожен: у Донецькій області – в районі Красноармійська та Волновахи, у Луганській області – в районі міста Сватове.