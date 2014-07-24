Міноборони має докази того, що вогонь по Україні ведеться з території Росії

Про це заявив міністр оборони України Валерій Гелетей журналістам в зоні АТО. Відповідне відео викладено на Youtube-каналі Військового телебачення України.

«Ми маємо безпосередньо ті докази – докази, які надходять щоденно: це і відеозаписи, і покази свідків, і не тільки військовослужбовців – про те, що з території Російської Федерації застосовується артилерійський вогонь і застосовується так звана система «Град»», - наголосив міністр.

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Він продемонстрував знімки з космосу, на яких показані позиції російських військових, які вели мінометний обстріл по території України. Гелетей показав зйомки таборів та техніки російських військових, зауваживши, що їх розташування і пересування свідчать про те, що «вся ця схема працює під професійними російськими військовими».

«І наскільки нам відомо, сьогодні штаб цих контрзаходів відносно збройних сил України проводиться саме з території Російської Федерації, з міста Ростова-на-Дону», - наголосив Гелетей.