У Донецьку на дах балкону 9-поверхового будинку потрапив снаряд - міськрада

У Донецьку на дах балкону 9-поверхового будинку по вулиці Ходаковського, 4 потрапив снаряд, але не розірвався; постраждалих немає.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, в результаті падіння снаряда було пошкоджено огорожу технічного поверху та 2 метри покрівлі. Мешканці будинку самостійно покинули свої квартири. Напрямок, з якого був випущений снаряд, невідомий, відзначили в міськраді. І додали, що за непідтвердженою інформацією представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» приїхали на місце події, знешкодили снаряд і забрали його з собою.

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У міськраді також повідомили, що в цілому у районах міста ситуація залишається неспокійною, жителі Київського, Куйбишевського та Кіровського районів повідомляють про вибухи і залпи важкої зброї.

Ситуація з водою по місту відносно стабільна. Ведуться роботи з налагодження водопостачання у Кіровському, Куйбишевському, Ленінському та Петровському районах. Як і в інших районах міста, до вечора водопостачання буде здійснюватися всім споживачам з нормативним тиском після 19.00 до 22.00.