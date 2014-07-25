Бойовики розмістили десятки «Градів» у Горлівці, Харцизьку, Маломиколаївці і Первомайську
13:49, 25 липня 2014Політика
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Бойовики розміщують установки залпового вогню «Град» у житлових кварталах Горлівки, Харцизька, Маломиколаївки та Первомайська.
Установки "Град" розміщують у житлових кварталах / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
За його словами, терористи продовжують використовувати мирне населення, як живий щит, а також розміщувати свої вогневі позиції у житлових масивах і на території цивільних об’єктів.
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«Бойовики розмістили десятки систем «Град» у людних кварталах: зокрема у Горлівці біля шахти ім. Румянцева, у Харцизьку на території ЖЕКу № 5, у селі Маломиколаївка біля Красного Луча, у Первомайську в районі ПТУ №31», - заявив Лисенко.
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