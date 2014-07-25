Кремлю не вдасться знищити національний рух татар - заступник голови меджлісу

Про це в інтерв'ю Крым.Реалии заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Аслан Омер Киримли.

Киримли зазначив, що незважаючи на заборони в'їзду на півострів лідерів кримських татар - Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову, Меджліс - вищий повноважний представницько-виконавчий орган самоврядування кримських татар, продовжує роботу і виконує свої обов'язки.

«Меджліс має багатовікову історію. Це орган самоврядування, який має місце в багатьох державах. Боротьба з ним приречена на провал, тому що кожен раз будуть виникати нові лідери, і Меджліс буде продовжувати працювати незалежно від обставин», - сказав він.

Читайте такожДжемілєв подав на Росію позов до ЄСПЛНа думку заступника голови Меджлісу, кримських татар зараз намагаються розділити на згодних і незгодних. Щодо незгодних застосовуються і будуть застосовувати репресії, погрози і шантаж. А «метод пряника» заготовлений для тих, хто лояльний, готовий підкорятися і виконувати будь-які вказівки.

«У будь-якому разі в Меджлісі буде раціональна частина, яку буде підтримувати народ. Кримськотатарський народ неможливо перемогти. Абсолютно неважливо, хто буде обласканий Кремлем. У будь-якому разу, будь-яка нав'язана проти волі народу креатура не матиме авторитету і буде приречена на приниження і неповагу», - вважає він.

5 липня Рефата Чубарова, який повертався з виїзного засідання Меджлісу в Херсонській області, не пропустили в Крим. У пункті пропуску «Чонгар» «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала йому попередження про «екстремістську діяльність».

Також голові Меджлісу вручили повідомлення про заборону в'їзду в Крим строком на п'ять років.

Заборона на в'їзд раніше був оголошений національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва.