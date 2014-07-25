Нацрада продовжила ліцензії шести українським каналам

Згідно з повідомленням, Нацрада продовжила ліцензії таким телекомпаніям: «Міжнародний Медіа Центр - СТБ», «Студія «1+1», «Новий канал», «Телерадіоорганізація «Мульти Медіа Сервіс» (К1), «Телеканал «Тоніс», «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV).

Ліцензії продовжені терміном на 7 років.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Нацрада з телерадіомовлення змінила склад правління. Так, 4 липня Верховна Рада України призначила членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олега Черниша, Олександра Ілляшенка, Ольгу Герасим’юк і Катерину Котенко. 7 липня президент України Петро Порошенко призначив членами Нацради Юрія Артеменка, Владислава Севрюкова і Григорія Шверка.

Головою Нацради було обрано Юрія Артеменка.

Довідка УНІАН. Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

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Як повідомляв УНІАН, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення закликала українські телерадіокомпанії збільшити частку мовлення інформаційних програм у східних регіонах України.