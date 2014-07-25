Вночі позиції сил АТО обстрілювали з «Градів», стрілецької зброї та гранатометів

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Близько 1-ї ночі було здійснено обстріл з БМ-21«Град» аеродрому Луганськ з боку населеного пункту Фабричне.

«03.40 та 04.05 здійснено обстріл з БМ-21 «Град» блокпост Весела Гора… 01.05 – 01.35 здійснено обстріл з БМ-21«Град» позицій українських військ біля населеного пункту Березове та блокпоста неподалік населеного пункту Маріївка», - повідомили у прес-центрі.

Читайте такожПід Авдіївкою терористи з мінометів обстріляли військову частину - журналістО 23.50 було здійснено мінометний обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Д’якове з боку Російської Федерації.

Читайте такожЗачистка Лисичанська майже завершена - ТимчукТакож було здійснено обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів блокпоста поблизу населеного пункту Дебальцево, артилерійській обстріл з боку Російської Федерації по перепускному пункту Маринівка та неподалік населеного пункту Д’якове.