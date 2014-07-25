Над Лисичанськом підняли український прапор

Про це президенту Петру Порошенку доповів генерал-лейтенант начальник Генерального штабу Віктор Муженко.

Глава держави висловив впевненість, що Збройні Сили з честю виконають поставлену задачу і звільнять місто Лисичанськ від терористів, встановивши там спокій та мир.

У прес-центрі АТО уточнили, що прапор над містом підняли в 22 годині 20 хвилин.

"Операція з визволення цього міста тривала дві доби і була вкрай важкою. Терористи чинили шалений опір. Частина з них впала в паніку та покинула місто напередодні головного штурму, приєднавшись до інших бандитів", - зазначили у прес-центрі

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"Завдяки чітко спланованій операції штабом АТО, військовослужбовцями Збройних Сил України було нанесено потужні удари з кількох напрямів по місцях скупчень живої сили противника, блокпостах, опорних пунктах та інших укріплених районах бандформувань, що в підсумку дозволило визволити Лисичанськ від загарбників", - повідомили в силах АТО.

У п'ятницю операцію в Лисичанську продовжать. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України проведуть зачистку залишків розбитого ворога та дрібних банд, які можливо досі перебувають в місті, додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня в ході бою за Лисичанськ загинув командир військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії Олександр Радієвський.