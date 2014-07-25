Над Лисичанськом підняли український прапор
Українські Збройні сили підняли прапор над міської радою Лисичанська Луганської області та розпочали звільнення міста від незаконних збройних формувань.
Про це президенту Петру Порошенку доповів генерал-лейтенант начальник Генерального штабу Віктор Муженко.
Глава держави висловив впевненість, що Збройні Сили з честю виконають поставлену задачу і звільнять місто Лисичанськ від терористів, встановивши там спокій та мир.
У прес-центрі АТО уточнили, що прапор над містом підняли в 22 годині 20 хвилин.
"Операція з визволення цього міста тривала дві доби і була вкрай важкою. Терористи чинили шалений опір. Частина з них впала в паніку та покинула місто напередодні головного штурму, приєднавшись до інших бандитів", - зазначили у прес-центрі
Читайте такожУ Карлівці, Нетайловому, Первомайському піднято український прапор
"Завдяки чітко спланованій операції штабом АТО, військовослужбовцями Збройних Сил України було нанесено потужні удари з кількох напрямів по місцях скупчень живої сили противника, блокпостах, опорних пунктах та інших укріплених районах бандформувань, що в підсумку дозволило визволити Лисичанськ від загарбників", - повідомили в силах АТО.
У п'ятницю операцію в Лисичанську продовжать. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України проведуть зачистку залишків розбитого ворога та дрібних банд, які можливо досі перебувають в місті, додали в прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, 23 липня в ході бою за Лисичанськ загинув командир військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії Олександр Радієвський.