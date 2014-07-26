Енергетики запобігли знеструмленню небезпечних об'єктів і населення Луганської області

Про це повідомляє "Мирний Донбас". Через те, що в районі бойових дій в Луганській області були пошкоджені дві найбільш високовольтні лінії електропередачі, дві третини крупних споживачів Луганщини були відключені від електропостачання.

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Не відключити повністю всіх споживачів - а серед них є і підприємства з небезпечним виробництвом вдалося тільки тому, що енергетики ДТЕК і "Укренерго" виробили унікальні в історії України перемикання енергосистеми, щоб забезпечити необхідну навантаження в мережі. Зараз все навантаження в Луганській області несе єдина станція - ДТЕК Запорізька ТЕС.