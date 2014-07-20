У Луганську через бойові дії відсутні вода, електрика і мобільний зв'язок

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у більшості кварталів і вулиць у всіх чотирьох районах міста відсутні електро- і водопостачання, інтернет, а також практично неможливо додзвонитися до абонентів мобільного зв'язку компанії «МТС».

Обстріл Луганська наразі триває. Магазини і ринки закриті на 80%, у тих, що працюють практично немає найнеобхідніших товарів – води й хліба.Читайте такожБойовики обстріляли історичну частину Луганська, пошкоджено будівлю Музею історії міста - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів міста Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман і бойовики передислокувалися до Луганська і Донецька. Вони обстрілюють житлові квартали, аеропорт, руйнують об'єкти інфраструктури.

За час бойових дій загинули 44 мирних жителі, зокрема 1 дитина, і 215, зокрема 4 дітей, постраждали.

Увечері 18 липня міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей доповів президентові України Петру Порошенку про те, що Збройні сили взяли під контроль південно-східну частину міста Луганськ і розблоковували луганський аеропорт.Читайте такожЛуганська міськрада просить мешканців не виходити з будинків і не підходити до вікон

19 липня в Міноборони повідомили, що українські військові закріпилися на найвирішальніших позиціях на південно-східних околицях Луганська.