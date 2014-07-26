Порошенко: те, як зустрічають на сході армію, свідчить, що проти України йде зовнішня агресія

Про це сказав президент України Петро Порошенко в навчальному центрі Національної гвардії в Нових Петрівцях перед церемонією нагородження військовослужбовців Національної гвардії, які відзначились в ході Антитерористичної операції.

«Дуже важливо бачити, як зустрічають українських солдат мешканці звільнених міст Слов'янська, Краматорська, Дзержинська, величезної кількості, і сьогодні ще додалось Рубіжне, Сєвєродонецьк... І це переможний поступ українського воїна. В мене просто тішиться душа, як українські воїни ставляться до людей, яких вони звільнили, яка висока відповідальність, яка висока взаємодопомога”, - сказав Порошенко.

Читайте такожПрезидент відзначив нагородами групу військовослужбовців за мужність і героїзмНа його думку, саме так формується образ України. Це підтверджує, що це “ніякий не внутрішній конфлікт, це є Україна, яка боронить свою територію, боронить проти іноземних найманців, проти бандитів, проти терористів”, сказав президент.

Він підкреслив, що сьогодні іде боротьба за незалежність нашої країни: “Ми сьогодні бачимо, що це справжній бій і справжня боротьба за суверенітет України, за територіальну цілісність України, за незалежність. І саме тут кується наша незалежність”.