Гелетей переконує, що проблем з виплатою зарплат військовим не буде
01:35, 28 липня 2014Політика
0 0
Міністр оборони вважає, що заява Арсенія Яценюка про очікувані з серпня проблеми з виплатою зарплат службовцям Збройних сил була зроблена під впливом емоцій.
Reuters
Про це Валерій Гелетей сказав у інтерв’ю "5 каналу".
За його словами, наступного тижня у четвер Верховна Рада на позачерговому засіданні має розглянути питання про збільшення бюджету АТО.
Читайте такожВ уряду немає коштів на фінансування військових - Яценюк
Гелетей обіцяє прозвітувати у сесійній залі, щоб переконати депутатів підтримати це рішення.
Раніше міністр заявив про непотрібність запровадження воєнного стану на Донбасі, адже це покладе на війська додаткові обов'язки і загальмує нинішній наступ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter