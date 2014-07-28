Гелетей переконує, що проблем з виплатою зарплат військовим не буде

Про це Валерій Гелетей сказав у інтерв’ю "5 каналу".

За його словами, наступного тижня у четвер Верховна Рада на позачерговому засіданні має розглянути питання про збільшення бюджету АТО.

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Гелетей обіцяє прозвітувати у сесійній залі, щоб переконати депутатів підтримати це рішення.

Раніше міністр заявив про непотрібність запровадження воєнного стану на Донбасі, адже це покладе на війська додаткові обов'язки і загальмує нинішній наступ.