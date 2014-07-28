Поранену на Донбасі польську журналістку перевезуть до Києва

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це вранці повідомив польський посол в Україні Генрик Літвін в ефірі польського телеканалу TV Republika.

"На щастя, не підтвердилися вчорашні повідомлення, що стан здоров'я пані Залевської критичний. Швидше за все сьогодні пані Залевська, згідно з її побажанням, буде перевезена до лікарні до Києва для подальшого медичного обстеження", - сказав він.

Посол сказав, що має інформацію про стан здоров'я польської громадянки станом на вчорашній вечір, зауваживши, що він "надихає оптимізмом".

За його даними, Залевська має кілька ушкоджень.

TV Republika зазначає, що поранена журналістка, яка також співпрацювала з їхнім каналом, працювала в Україні з початку масових акцій протесту у листопаді 2013 року та останнім часом займалася питаннями гуманітарної допомоги і перекладацькою роботою.

У міністерстві закордонних справ Польщі УНІАН повідомили, що не планують перевезення Залевської до Польщі, оскільки вона тепер живе в Україні.

"Після перевезення залишиться в Києві, де вона зараз живе та працює", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожТерористи випустили викраденого фотокореспондента Антона СкибуЯк повідомляв УНІАН, вчора прес-центр АТО повідомив, що терористи обстріляли автомобіль журналістів Еспрессо ТВ, в результаті якого було було важко поранено польську громадянку, яка поверталася із зони проведення операції разом з українськими військовими.

За даними Еспрессо ТВ, журналістка зазнала серйозних ушкоджень, серед яких вогнепальне поранення та перелом хребта.